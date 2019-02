Craig Newmark dona 250 mila dollari al Festival del Giornalismo

“Craig Newmark, uno dei più importanti filantropi americani che in questi anni sta sostenendo alcune tra le più prestigiose istituzioni e organizzazioni giornalistiche americane, ha deciso di fare una donazione anche al Festival“. A dare l’annuncio di questa importante attestazione di apprezzamento al Festival del Giornalismo sono stati gli ideatori e organizzatori dell’International Journalism Festival, Arianna Ciccone e Chris Potter. Craig Newmark ha donato 250 mila euro. Una somma consistente che si unisce alle tante donazioni fatte, di vari importi, ma che soprattutto è la dimostrazione di come ormai International Journalism Festival sia riconosciuto tra le grandi manifestazioni internazionali.

“International Journalism Festival – scrive Ciccone sul profilo Facebook commentando la notizia – è un piccola grande magia… E di magia in magia eccoci qui: siamo arrivati oggi dopo 13 anni a questa meraviglia di riconoscimento: Craig Newmark, uno dei più importanti filantropi americani che in questi anni sta sostenendo alcune tra le più prestigiose istituzioni e organizzazioni giornalistiche americane, ha deciso di fare una donazione anche al Festival. È una cosa incredibile che ci commuove profondamente… Dalla nostra casa di campagna tra Perugia – Assisi si è messa in moto una energia pazzesca che ci ha portato fino a qui“.

Infine i ringraziamenti, per il lavoro fatto e per quello che si sta facendo e si farà in futuro: “Grazie a tutti quelli che in questi anni ci hanno sempre sostenuto, consigliato, supportato. Grazie al team che non si risparmia mai, ai volontari, agli speaker, al pubblico che è ormai una vera e propria community. Grazie alla generosità di Craig che così proietta sempre più il festival a livello internazionale“.

