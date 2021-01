Covid, vaccinati tutti i 33 ospiti della Residenza Balducci - Tuttoggi

Sono stati sottoposti a vaccinazione anti Covid-19 tutti i 33 ospiti e tre operatori della Residenza protetta ”G. Balducci” di Umbertide.

Come informa la direzione degli Istituti Riuniti di Beneficenza, nei prossimi giorni verranno vaccinati i restanti operatori, che hanno già dato la loro completa adesione, secondo le indicazioni che fornite dalla Usl Umbria1.

Questo atto rappresenta un primo decisivo passo per la messa in sicurezza di ospiti e personale della struttura, che hanno mostrato tutta la loro disponibilità e professionalità in questi lunghi mesi di contenimento della epidemia da Coronavirus.

“È proprio una bella notizia – afferma il sindaco di Umbertide Luca Carizia – La vaccinazione degli ospiti della Residenza Balducci rappresenta un passaggio importante per le loro famiglie e per tutta la nostra comunità: finalmente si vede una luce in fondo al tunnel. Sappiamo che occorrerà la seconda dose per avere più certezze sulla completa immunizzazione ma il segnale è di quelli veramente significativi”.

A Umbertide buone notizia arrivano anche sul fronte dei contagi, dove dalla seconda metà di dicembre i positivi non hanno più superato i 60 casi. Un ottimo segnale considerato che a metà novembre il picco aveva raggiunto ben 245 positivi.