Covid, una vittima di Todi e una di Marsciano | L’aggiornamento sui contagi

Ci sono anche una vittima residente a Todi e una a Marsciano tra le 9 persone decedute nelle ultime 24 ore in Umbria per complicazioni legati al Coronavirus che avevano contratto. Decessi che in questa seconda ondata della pandemia sono in preoccupante crescita. Da qui l’appello rivolto dalla presidente Tesei perché all’interno dei nuclei familiari si proteggano le persone anziane e con patologie.

Contagi Covid all’ospedale di Pantalla:

dopo il servizio di Tuttoggi la denuncia dei sindacati

A Marsciano si tratta del secondo decesso dall’inizio della pandemia. In base ai dati del Cor (aggiornati alle ore 14.15 di oggi, martedì 10 novembre) le persone attualmente positive sono 164. Quattordici i nuovi contagi riscontrati nell’ultimo giorno e 2 le persone dichiarate guarite. Otto pazienti Covid sono ricoverati, uno in terapia intensiva.

Si conta una seconda vittima anche a Todi, dove le persone attualmente positive al Covid sono 159. Nove i nuovi contagi nell’ultimo giorno, 6 le persone dichiarate guarite. Cinque i pazienti tuderti con il Covid ricoverati.