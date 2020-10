Covid in Umbria, superati i 500 nuovi positivi | 2 decessi - Tuttoggi

I ricoverati a oggi sono 228 di cui 25 in terapia intensiva, 3.913 i tamponi effettuati

Continua l’ascesa della curva epidemiologica di Covid-19 in Umbria, così come in tutta Italia, e che vede il totale degli attualmente positivi salire a 4.026 con un aumento di 525 nuovi casi nelle ultime 24 ore (dato aggiornato alle ore 12:05 del 24 ottobre).

Purtroppo si contano 2 vittime legate al coronavirus, nell’ultima giornata (102 il totale delle vittime in Umbria dall’inizio della pandemia). Tra di loro l’ex-vicesindaco di Corciano Sabrina Caselli, spirata dopo alcuni giorni di lotta contro la malattia in terapia intensiva. L’altra vittima risulta invece sul territorio di San Gemini.

I ricoverati a oggi sono 228 di cui 25 in terapia intensiva, così distribuiti:

Ospedale di Città di Castello – 28 ricoverati

Ospedale di Foligno – 24 ricoverati (+5 rispetto a ieri)

Ospedale di Perugia – 77 ricoverati (+9 rispetto a ieri) di cui 12 in terapia intensiva (+4)

Ospedale di Terni – 63 ricoverati (+3 rispetto a ieri) di cui 13 in terapia intensiva (+1)

Ospedale do Pantalla – 36 ricoverati (+7 rispetto a ieri)

I riscontri positivi al coronavirus sono stati il risultati di un numero complessivo di 3.913 tamponi.

I guariti nell’ultima giornata sono 134

I nuovi contagi e le persone guarite nel dettaglio

Questi i nuovi contagi nel dettaglio:

Acquasparta +1

Amelia +2

Assisi +36

Bastia Umbra +39

Bettona +4

Bevagna +4

Cannara +3

Cascia +1

Castiglione del Lago +3

Citerna +1

Città della Pieve +1

Città di Castello +9

Collazzone +3

Corciano +19

Costacciaro +2

Deruta +4

Fabro +1

Foligno +12

Fratta Todina +1

fuori regione +15

Giano dell’Umbria +5

Guardea +1

Gubbio +8

Lugnano in Teverina +1

Magione +6



Marsciano +3

Montecastrilli +2

Montefalco +3

Norcia +1

Orvieto +4

Otricoli +1

Panicale +6

Passignano +7

Perugia 145 (5 nuovi ricoveri)

Piegaro +5

Pietralunga +2

San Gemini +2

Sigillo +1

Spello +4

Spoleto +2

Stroncone +1 (un nuovo ricovero)

Terni +40 (un nuovo ricovero)

Torgiano +3

Trevi +1

Tuoro +1

Umbertide +4

Valfabbrica +4

Così i guariti: Amelia -1, Arrone -2, Assisi -2, Bastia Umbra -3, Bettona -1, Bevagna -1, Città di Castello -1, Collazzone -1, Corciano -5, Deruta -2, Foligno -7, Fuori regione -4, Gualdo Tadino -2, Guardea -1, Magione -1

Coronavirus, i positivi per comune

Questa la situazione generale dei positivi al Covid-19, comune per comune, aggiornata a oggi, venerdì 23 ottobre. Si ricorda che eventuali scostamenti possono essere riferiti a disallineamenti rispetto alle banche dati delle Usl o alle comunicazioni fatte ai sindaci.

Acquasparta 4, Allerona 10, Alviano 3, Amelia 16, Arrone 4, Assisi 194, Attigliano 2, Avigliano Umbro 1, Bastia Umbra 210, Bettona 16, Bevagna 10, Calvi dell’Umbria 2, Campello sul Clitunno 8, Cannara 18, Cascia 1, Castel Giorgio 3, Castel Ritaldi 2, Castel Viscardo 3, Castiglione del Lago 65, Cerreto di Spoleto 1, Citerna 9, Città della Pieve 8, Città di Castello 47, Collazzone 10, Corciano 193, Costacciaro 2, Deruta 38, Fabro 2, Ferentillo 3, Ficulle 2, Foligno 141, Fossato di Vico 6, Fratta Todina 3, fuori regione 248, Giano dell’Umbria 11, Giove 3, Gualdo Cattaneo 16, Gualdo Tadino 24, Guardea 12, Gubbio 127, Lisciano Niccone 1, Lugnano in Teverina 19, Magione 121, Marsciano 58, Massa Martana 7, Montecastello di Vibio 2, Montecastrilli 13, Montecchio 3, Montefalco 11, Montefranco 2, Montegabbione 2, Montone 6, Narni 80, Nocera Umbra 2, Norcia 7, Orvieto 34, Otricoli 2, Paciano 1, Panicale 22, Passignano sul Trasimeno 75, Penna in Teverina 3, Perugia 1007, Piegaro 15, Pietralunga 4, Polino 3, Porano 1, Preci 5, San Gemini 68, San Giustino 10, Sant’Anatolia di Narco 2, San Venanzo 3, Sellano 2, Sigillo 6, Spello 24, Spoleto 94, Stroncone 15, Terni 413, Todi 15, Torgiano 31, Trevi 8, Tuoro 32, Umbertide 42, Valfabbrica 29, Valtopina 3

Articolo in aggiornamento