Bollettino Covid in Umbria, 8mila contagiati e 10 decessi

Numeri che continuano purtroppo a salire su tutti i fronti, continua ad essere alto il numero di persone ricoverate nei reparti covid

L’Umbria supera gli 8mila contagi, nella giornata di sabato, 13 febbraio. E’ questo il numero delle persone attualmente infette da covid-19, in regione, con un aumento di +346 rispetto alla giornata di ieri.

Numeri che continuano purtroppo a salire su tutti i fronti, soprattutto nell’area di Perugia e dintorni (+83 nel solo capoluogo, + 13 Assisi e +27 Bastia Umbra) e del Trasimeno, così come nelle città di Foligno (+31) e Città di Castello (+24) e tifernate (+10 a San Giustino e + 9 a Umbertide). Più tranquilla , ma sempre in crescita la zona Sud dell’Umbria che comunque conta +13 contagi a Spoleto e +16 a Terni.

I decessi

Stessa geolocalizzazione anche per i nuovi 10 decessi registrati nelle ultime 24 ore in conseguenza al coronavirus in tutte le sue varianti, ormai presenti in regione, che si registrano nei comuni di Bastia Umbra (1), Campello sul Clitunno (1), Magione (3), Marsciano (1), Perugia (3) e Spoleto (1).

Gli ospedali

Continua ad essere alto il numero di persone ricoverate nei reparti covid. Situazione che unita ai contagi del personale sanitario e agli spostamenti dovuti a reclutamenti e liste di assunzioni varie sta creando un grosso affanno nell’opera di assistenza e cura prestate.

Attualmente si registrano 531 pazienti in tutta la regione (+8 rispetto a ieri) di cui 83 ricoverati in terapia intensiva.

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria: