Covid, Tiziana Croci è la prima vaccinata tifernate "Ho fatto mio dovere" - Tuttoggi

Questa mattina, alle ore 11,20, all’ospedale di Città di Castello, Tiziana Croci è stata la prima tifernate a essersi vaccinata contro il Covid-19.

La Croci, coordinatrice infermieristica dell’area Chirurgica del nosocomio, è anche consigliere comunale del Psi e, proprio in questa doppia veste professionale-istituzionale, intende lanciare un messaggio di speranza verso tutti coloro che nei prossimi giorni, come da ruolino di marcia previsto dall’assessorato regionale alla sanità, dovranno sottoporsi al vaccino.

“Non nascondo l’emozione che ho provato e al tempo stesso il senso di responsabilità e dovere professionale di un atto dovuto per me stessa e soprattutto per coloro con cui vengo a contatto. – ha detto la prima vaccinata tifernate – Come consigliere comunale e cittadina penso di aver fatto il mio dovere e aver dato un piccolo contributo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso un progetto nazionale ed europeo epocale per contrastare e combattere definitivamente la pandemia”.

“Un bel gesto, responsabile, professionale e altruista ancora più significativo anche sotto il profilo istituzionale per il ruolo che Tiziana Croci ricopre. Brava”, ha commentato il sindaco Luciano Bacchetta, che nei giorni scorsi aveva lanciato, durante il Consiglio comunale via streaming, un appello “bipartisan” alla vaccinazione.