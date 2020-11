Covid, guariti superano nuovi casi. Traffico in Via Vasari "Drive-in tamponi va spostato" - Tuttoggi

A Città di Castello, nelle ultime 24 ore, i guariti superano i nuovi positivi al Covid-19, rispettivamente per 10 a 6, dato in controtendenza rispetto al quadro regionale e rispetto a ieri (martedì 3 novembre), quando sono stati registrati due ricoverati e un deceduto tifernati.

“Le positività – ribadisce il sindaco Luciano Bacchetta – sono di persone giovani o molto giovani in isolamento domiciliare e senza particolari sintomi. Il vero tasto dolente sono le terapie intensive. A Città di Castello sono praticamente tutte occupate, così come i posti Covid”.

Il primo cittadino ha parlato anche del punto drive-in di Via Vasari: “Oggi effettuiamo anche 200 tamponi al giorno e sta insorgendo una difficoltà generale per il flusso di auto in circolazione. Stiamo cercando una collocazione diversa insieme all’Asl. E’ positivo che si facciamo molti tamponi in più ma va rivista la logistica. Non è il Comune che decide ma la Asl, faremo alcune proposte compatibili con le esigenze sanitarie e dei cittadini anche a breve“.