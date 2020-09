Covid tra i docenti: didattica a distanza anche per l'Ipsia Orfini

Dopo il Classico, una classe del Marconi, anche l’Ipsia ‘Orfini’ ha iniziato la scuola con la didattica a distanza. “La decisione è stata presa dal consiglio d’Istituto – spiega la dirigente scolastica Maria Rita Trampetti – per estrema precauzione, avendo avuto un caso di Covid tra il personale docente, a fine agosto. Un modo per assicurare la massima sicurezza a tutti i nostri studenti e ai nostri docenti. Dalla prossima settimana però torneremo in presenza“.