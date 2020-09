Covid, deceduta un’anziana perugina con varie patologie | I contagiati in città sono 97

E’ una donna di 98 anni, residente a Perugia, la 83esima vittima in Umbria a cui era stato diagnosticato il Covid.

La donna era stata ricoverata due giorni fa nella struttura complessa di Malattie infettive dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, una volta scoperta la sua positività al Covid, in quanto considerata a rischio per l’età e per le varie patologie da cui era affetta.

Covid in Umbria, i dati della protezione civile

Il decesso è avvenuto nelle prime ore di questa mattina (giovedì 17 settembre).

Il commissario dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, ha espresso le condoglianze ai familiari e alla comunità perugina, tramite il sindaco Romizi, a nome dei sanitari del Santa Maria della Misericordia.

La situazione contagi a Perugia

Si tratta della tredicesima vittima a Perugia per complicazioni legate al Covid-19.

Nelle ultime 24 ore a Perugia si sono registrati 2 nuovi casi di contagio, mentre 2 persone sono state dichiarate negative.

I perugini attualmente positivi al Covid sono 97. Di questi, 7 sono ricoverati in ospedale, senza necessità della terapia intensiva.