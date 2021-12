Covid, a Castello 61 positivi in 24 ore | In tutto l'Altotevere solo 5 ricoveri - Tuttoggi

In Valtiberina non ci sono più Comuni Covid free, a Città di Castello è record di nuovi positivi in un giorno da inizio pandemia, il totale schizza a 237 contagi

Il numero di positivi al Covid-19, dovuto alla contagiosissima variante Omicron, continua a salire con ritmi vertiginosi in Umbria, dove oggi (24 dicembre) si è raggiunta la cifra record di 1229 casi in un solo giorno (numero più alto da inizio pandemia)

In Altotevere un altro record nero lo fa segnare Città di Castello, che in sole 24 ore fa registrare 61 nuovi positivi (contro soli 10 guariti). Basti pensare che dall’avvento del Covid-19 mai si erano superati 40 casi in un solo giorno. Il totale dei tifernati contagiati, ad oggi, è addirittura schizzato a 237. Fortunatamente resta sempre basso il numero di ricoverati, fermo a due.

L’amministrazione comunale, gia da ieri (23 dicembre), aveva annunciato l’inevitabile annullamento di tutti gli eventi delle festività e di fine e inizio anno in programma per “Natale in città”. “Invitiamo i cittadini – hanno aggiunto sindaco e assessori – ad un comportamento responsabile nel rispetto delle ultime disposizioni emanate per il contenimento dei contagi”.

In Valtiberina, sempre da ieri, non ci sono più Comuni Covid free. Gli 8 Comuni altotiberini, in queste ultime ore, hanno tutti registrato nuovi positivi (seppur in quantità contenute), tranne Pietralunga, stabile a 1 solo caso. Umbertide (+5 e 2 guariti) si attesta 60 casi totali (di cui 2 ricoverati); seguono San Giustino (+6) a 41 (1 ricovero), Citerna a 9 (+2), Montone a 8 (+3), Lisciano Niccone a 5 (+1) e Monte Santa Maria Tiberina a 2 (+1).