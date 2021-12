Covid, oltre 1200 positivi in un solo giorno | Salgono i ricoveri, 2 vittime

I decessi a Spoleto e Perugia, nel capoluogo 310 nuovi contagi in un solo giorno | L'aggiornamento nei comuni

Cresce ancora la curva dei contagi Covid in Umbria. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati oltre 1200 (1229 secondo il bollettino della protezione civile aggiornato alle ore 9.54 di oggi, 24 dicembre), su oltre 15mila tamponi processati.

Il picco massimo di positivi riscontrati in Umbria in un solo giorno si era toccato finora il 12 novembre nello scorso anno, quando i positivi riscontrati erano stati 783. Ma allora c’erano 423 ricoverati, di cui 69 in terapia intensiva. Oggi i ricoverati in Umbria sono 76 (3 in più nell’ultimo giorno) di cui 8 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi al Covid in Umbria sono 6438. Ci sono anche due decessi, a Perugia e a Spoleto.

I contagi nei comuni

Nel capoluogo regionale crescita esponenziale dei contagi: 310 nell’ultimo giorno, con i positivi arrivati a 1265.

Balzo di nuovi contagi anche a Terni: 160 nell’ultimo giorno, con i positivi che salgono a 762. A Spoleto, l’altra città dove si è registrato un decesso, i nuovi contagi sono 43 e il numero degli attualmente positivi sale a 374. A Città di Castello sono 61 i nuovi contagi registrati (239 i positivi). Situazione in miglioramento rispetto alle scorse settimane a Foligno, dove si sono registrati 36 nuovi casi (389 gli attualmente positivi). Decisamente meglio a Orvieto, dove gli attualmente positivi sono 71 (con 9 nuovi casi).

Ad Assisi i nuovi positivi sono 43 (222 gli attualmente contagiati). A Bastia Umbra i nuovi casi sono 46 (i positivi salgono a 170).

Undici nuovi casi a Gualdo Tadino, dove gli attualmente positivi restano 106. Nove a Gubbio (gli attualmente positivi sono 92). Nessun caso a Nocera (18 in totale).

A Marsciano 37 nuovi casi portano a 140 il numero dei positivi al Covid. Sono 22 i nuovi contagi a Todi (86 in totale).

Sette i nuovi casi a Umbertide (60 gli attualmente positivi). Dieci a San Giustino (i positivi salgono a 35).

Nel Perugino, 8 nuovi casi a Torgiano (46 i positivi), ma ben 35 a Deruta, dove i positivi salgono a 124.

Superati i 220 positivi a Corciano, dove si sono registrati ulteriori 66 casi. Cinquanta nuovi casi a Magione, dove i positivi sono ora 181. Superati i 100 positivi a Città della Pieve (12 nuovi contagi), 14 a Panicale (56), 12 a Passignano (39), 9 a Piegaro (77), 11 a Tuoro (21), 13 a Castiglione (87 gli attualmente positivi).

Nel Folignate, 4 nuovi casi a Spello (dove gli attualmente positivi restano 62), 3 a Bevagna (27), 2 a Montefalco (37), 2 a Trevi (46).

Situazione ancora più tranquilla in Valnerina: nessun nuovo caso a Cascia (2 in totale), 1 a Norcia (5).

Nel Ternano, un caso ad Amelia (dove gli attualmente positivi scendono a 158) e 13 a Narni (115).