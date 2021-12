Covid, nuove regole per il Green pass | Dal 31 stop discoteche e niente feste a Capodanno

Il nuovo decreto del Governo per arginare la variante Omicron: mascherine Ffp2 obbligatorie per tutti i mezzi pubblici, stadi e palazzetti

Il Governo ha varato con un apposito decreto le nuove regole per arginare la nuova ondata dei contagi Covid spinta dalla variante Omicron.

Le discoteche potranno restare aperte fino al 30 dicembre, poi dovranno chiudere. Per Capodanno niente feste in piazza. Mascherine obbligatorie anche all’aperto e di tipo Ffp2 per autobus e metropolitane, per andare allo stadio o al cinema. I vaccinati non potranno consumare al bancone dei bar.

Rinviata la decisione sul vaccino obbligatorio per altre categorie di lavoratori. Sulla scuola, per ora si mantiene la didattica in presenza, ma con più fondi per lo screening.

Tamponi a campione alle frontiere per chi entra in Italia.

Stop discoteche e feste

Annullati tutti gli eventi in piazza per Capodanno. E dal 31 chiuse anche discoteche e sale da ballo.

Super Green pass

Dal 30 dicembre servirà il Super Green pass (essere cioè vaccinati o guariti) per bere il caffè al banco e per entrare in palestre, piscine, musei, sport di squadra e circoli ricreativi.

Dal 1° febbraio il Green pass varrà 6 mesi. La dose booster potrà essere fatta dopo 4 mesi dalla seconda.

Mascherine

Mascherine obbligatorie anche all’aperto. Per salire su bus e metro, oltre che su treni, aerei e traghetti, occorrerà indossare quella Ffp2. Anche per accedere a stadi all’aperto e palazzetti. I prezzi saranno calmierati.

Controlli alle frontiere

Test a campione, antigenici e molecolari, per chi entra in Italia.