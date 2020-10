Covid al Trasimeno: nuovi positivi, primi a Tuoro | Ricovero per uno dei contagiati di Panicale

Il Coronavirus arriva anche a Tuoro sul Trasimeno, comune che non aveva mai registrato contagi. A Panicale non ci sono altri tamponi positivi, ma per una delle persone infettate è stato disposto il ricovero ospedaliero. E poi contagi in diversi comuni del comprensorio, principalmente legati a contatti di soggetti già positivi al Covid e quindi in isolamento.

A Corciano i positivi saliti a 32

A preoccupate è l’andamento del contagio a Corciano, dove ormai i positivi al Covid sono 32. E questo anche a causa della valenza di Corciano come polo commerciale e produttivo, che richiama lavoratori e clientela da Perugia (232 i positivi al Covid) e appunto il Trasimeno. Dei 32 positivi indicati dalla protezione civile i residenti, secondo l’informatica del Comune di Corciano, sono 25. I contagi sono avvenuti prevalentemente in ambito familiare. In tutto sono 79 le persone in isolamento.

I primi 2 casi a Tuoro

A Tuoro la Usl ha riscontrato i primi due casi positivi. Il secondo a seguito di un controllo sui contatti stretti del primo caso accertato. verifiche che fanno salire a 2 i positivi a Tuoro, secondo l’aggiornamento della protezione civile alle 10.38 di questa mattina (martedì).

Le due persone positive sono in isolamento contumaciale. La Usl sta completando l’indagine epidemiologica sui contatti degli ultimi giorni.

“Siate responsabili” l’appello del sindaco Maria Elena Minciaroni. Che nelle prossime ore farà una comunicazione ufficiale.

Panicale, ricovero per uno dei contagiati

Dopo i casi degli ultimi giorni, grazie all’attività di Comune e autorità sanitarie e alla responsabilità delle famiglie, non si registrano nuovi tamponi positivi a Panicale e nella frazione di Tavernelle. I contagia restano dunque 15. Per una delle persone già contagiate, però, è stato disposto il ricovero all’ospedale di Perugia a seguito dell’aggravarsi delle condizioni generali.

Tornati in classe gli studenti della scuola media di Tavernelle dopo l’ordinanza del sindaco Cherubini e il conseguente provvedimento del dirigente scolastico. Restano ovviamente in isolamento precauzionale i ragazzi della classe dove si sono verificati contagi.

A Magione in attesa dell’esito di numerosi tamponi

Il numero dei contagi resta stabile a 11 a Magione. I 2 casi in più registrati dalla protezione civile nelle ultime 24 ore sono quelli già comunicati dal sindaco Chiodini. Che informa che si è in attesa dell’esito delle decine di tamponi effettuati nelle ultime ore, anche a seguito dell’alunno positivo alla media Mazzini.

I magionesi contagiati presentano lievi disturbi o sono totalmente asintomatici. La persone ricoverata è stata dimessa. Oltre 70 i magionesi in isolamento.

Nuovo caso a Castiglione

A metà giornata di martedì la Usl ha comunicato al Comune di Castiglione un nuovo caso positivo. Si tratta di una persona che era già in isolamento perché in stretto contatto con una già infettata. Le persone contagiate dal Covid nel territorio di Castiglione sono dunque salite a 4.

A Passignano 3 nuovi contagi

Tre nuovi contagi a Passignano sul Trasimeno, dove le persone infettate dal Covid salgono dunque a 7. A questi se ne aggiungono i componenti della famiglia che non risulta residente a Passignano ma che si trova momentaneamente qui. Tutte le persone contagiate sono in isolamento domiciliare.

Diverse le persone in isolamento in attesa del tampone.

Negli altri comuni del comprensorio

Stabile la situazione negli altri comuni del comprensorio, con 4 positivi a Città della Pieve e 2 a Piegaro.