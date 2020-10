Covid, tamponi negativi: si torna a scuola e riapre Dolci&Tradizioni | I nuovi contagi a Panicale e Piegaro

I tamponi negativi al Covid per studenti e insegnanti (ad eccezione dei casi positivi in una classe della terza) hanno indotto il sindaco di Panicale a consentire la riapertura della scuola media di Tavernelle. Il dirigente scolastico Simone Casucci ha conseguentemente firmato l’ordinanza che prevede il rientro a scuola per le altre classi da domani, lunedì 5 ottobre.

In isolamento anche i fratelli degli alunni della classe dei contagi

In un’altra ordinanza il preside raccomanda ai genitori dei ragazzi della classe dove si sono verificati i contagi di far rispettare la quarantena ai propri figli. E di tenere a casa altri figli che frequentino altre classi dell’Istituto comprensivo. Lo stesso per i bambini e i ragazzi che abbiano utilizzato la linea 5 dei trasporti scolastici nei tre giorni precedenti. Una richiesta precauzionale, concordata con l’amministrazione comunale e con le autorità sanitarie.

“Con il rientro di altri risultati di tamponi (tutti negativi) – commenta il sindaco Giacomo Cherubini – la situazione del nostro territorio si è al momento stabilizzata”.

Riapre Dolci&Tradizioni

Il sindaco comunica anche che da lunedì può riaprire “Dolci&Tradizioni“, storica attività di Tavernelle. La chiusura era stata disposta in misura preventiva per isolamento fiduciario. I tamponi tutti negativi hanno scongiurato possibili contagi tra il personale della nota pasticceria. “Un caro saluto ai proprietari e ai dipendenti, ci vediamo per un caffè!” scrive il sindaco nell’annunciare la buona notizia.

I nuovi contagi a Panicale e Piegaro

A Panicale, nelle ultime 24 ore, si è registrato un solo tampone positivo al Coronavirus. I contagiati risultano quindi attualmente 15, con 31 persone in isolamento fiduciario.

A Paciano, dove era stata contagiata una persona della classe delle medie di Tavernelle, è stato riscontrato un secondo caso positivo.