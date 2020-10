Coronavirus, 62 nuovi contagi in Umbria, altri 3 ricoverati

Coronavirus, 62 nuovi casi positivi in Umbria nelle ulrime 24 ore, su oltre 2600 tamponi processati. Questo l’aggiornamento della protezione civile regionale alle 10.28 di oggi, martedì 6 ottobre. Nell’ultima giornata 20 persone che si erano infettate sono state dichiarate guarite.

Le persone attualmente positive al Covid in Umbria salgono dunque a 753. Tre ricoveri in più fanno salire a 50 il numero delle persone in ospedale con il Covid in Umbria. Dove le persone in isolamento sono 2626.

Coronavirus, i nuovi contagi e i guariti nel dettaglio

Questi i nuovi contagi nel dettaglio:

Assisi +4 (c’è un secondo ricovero)

Bastia Umbra +5 (c’è un sesto ricovero)

Bettona 1

Castel Viscardo +1

Castiglione del Lago +1

Corciano +6

Foligno +1 (dimesso uno dei ricoverati)

fuori regione +4

Magione +2

Passignano +3

Perugia +24

Terni +6

Valfabbrica +2

Tuoro +2

Così i guariti: Assisi 1, Attigliano 2, Bastia 1, fuori regione 1, Narni 1, Norcia 3, Perugia 7, Spoleto 2, Terni 2.

Covid, l’aggiornamento dei positivi per comune

Questa la situazione generale dei positivi al Covid-19, comune per comune, aggiornata a questa mattina, martedì 6 ottobre. Eventuali scostamenti possono essere riferiti a disallineamenti rispetto alle banche dati delle Usl o alle comunicazioni fatte ai sindaci.

Alviano 1 , Amelia 2, Arrone 2, Assisi 23, Attigliano 1, Bastia Umbra 40, Bettona 7, Bevagna 3, Cannara 1, Castel Ritaldi 1, Castel Viscardo 1, Castiglione del Lago 3, Citerna 4, Città della Pieve 4, Città di Castello 19, Collazzone 2, Corciano 32, Deruta 1, Foligno 32, Fossato di Vico 8, fuori regione 59, Giano dell’Umbria 1, Gualdo Cattaneo 5, Gualdo Tadino 12, Guardea 1, Gubbio 6, Magione 11, Marsciano 4, Massa Martana 3, Montecastrilli 1, Montecchio 1, Montefranco 1, Narni 9, Nocera Umbra 3, Norcia 2, Orvieto 10, Panicale 15 (un ricovero), Passignano sul Trasimeno 7, Perugia 232, Piegaro 2, Pietralunga 1, Polino 2, San Gemini 1, San Giustino 6, San Venanzo 1, Sant’Anatolia di Narco 2, Sellano 8, Sigillo 4, Spello 3, Spoleto 25, Stroncone 2, Terni 110, Todi 6, Trevi 2, Tuoro 2, Umbertide 4, Valfabbrica 2.