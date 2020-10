Coronavirus, i contagiati a Tuoro salgono a 7 | L’appello della sindaca: mascherina e niente feste e cene di gruppo

Coronavirus, salito a 7 il numero dei contagiati a Tuoro sul Trasimeno. Dopo i primi due casi positivi di martedì mattina, i tamponi eseguiti sui contatti nel luogo di lavoro hanno portato alla scoperta di altri 5 positivi al Covid-19.

La Usl sta completando l’indagine epidemiologica per completare la catena dei contatti dei positivi.

Le persone contagiate stanno bene ed alcune hanno sintomi lievi.

Tuoro, che non aveva avuto nessun contagiato neanche nella prima fase della pandemia, si trova così a dover fronteggiare un focolaio.

La sindaca: niente allarmismi, ma responsabilità

“Questo cambio repentino del quadro epidemiologico, che in un giorno da nessun caso positivo è passato a sette casi fa riflettere sull’alta contagiosità del virus” scrive la sindaca di Tuoro, Maria Elena Minciaroni. Che invita a non creare allarmismi, ma ad affrontare questa situazione con rigore e responsabilità.

L’appello ai concittadini: mascherina, evitate feste e cene di gruppo, basta selfie appiccicati

Minciaroni rivolge un appello ai concittadini: “E’ arrivato il momento di smettere di farvi i selfie, sia dentro che fuori dai locali, con questi bellissimi visi appiccicati a mo di ventosa. Il pomeriggio dovete controllare i vostri figli abbarbicati sopra i muretti, in piena sindrome da tempo delle mele e che, potreste tenerli a casa. Non è il caso di fare feste, compleanni, pranzi, cene di gruppo. I familiari di casi positivi non devono uscire di casa, così come soggetti in attesa di tampone. I titolari di attività non devono fare entrare persone senza mascherina ed evitare che si creino assembramenti dentro e fuori dai locali. L’attività di ballo è vietata e se anche uno ascolta musica di intrattenimento e tutti senza mascherina si alzano e, per quanto al proprio posto, si esegue un movimento stanziale uno vicino l’altro, ciò diviene un ravvicinato ballo collettivo. Tutto ciò per dire – conclude il sindaco la sindaca – che si possono fare tutte le ordinanze contingibili ed urgenti del caso, che si possono fare tutti i controlli necessari ma i cittadini stessi devono avere la capacità di auto regolarsi, con senso di responsabilità possiamo superare prima questa fase“.