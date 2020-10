Covid, 6 contagiati a Marsciano | Altri 2 marscianesi che vivono altrove

Con tre nuovi casi confermati nei giorni scorsi salgono a sei le persone attualmente positive al Covid-19 nel territorio comunale di Marsciano. A questi si aggiungono due persone che, pur avendo la residenza anagrafica a Marsciano, vivono in un altro comune umbro, dai cui servizi, e dalla Usl competente, sono presi in carico.

Contagi fuori dal territorio di Marsciano

Tutte le persone infettate dal Covid si trovano in isolamento contumaciale e le loro condizioni non destano al momento preoccupazione, pur restando sotto il continuo monitoraggio della Usl. In tutti questi casi si è trattato di un contagio avvenuto all’esterno del territorio comunale. Sale lievemente anche il numero delle persone in quarantena che diventano 35.

L’appello ai cittadini

Il Comune raccomanda la massima attenzione, da parte di tutti i cittadini, al rispetto delle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Ricorda che in presenza di una sintomatologia quale febbre, raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie è necessario restare a casa e contattare immediatamente il proprio medico di famiglia o il numero verde regionale 800.63.63.63. Solo attraverso il comportamento responsabile di ciascuno è possibile contenere la diffusione del contagio ed evitare il ritorno a situazioni di criticità nella gestione sanitaria della pandemia.