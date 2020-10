Studente positivo al Covid alla media Mazzini, i contagiati salgono a 11

Uno studente della scuola media Mazzini di Magione è stato trovato positivo al Coronavirus, asintomatico. Gli insegnanti e i compagni presenti in aula assieme alla persona contagiata dovranno rimanere in isolamento per alcuni giorni e sottoporsi a tampone, come prevede la procedura in questi casi.

Le famiglie contattate dalla Usl

“Tutte le famiglie coinvolte sono state prontamente contattate da USL Umbria 1” informa il sindaco Giacomo Chiodini.

La preside Lorella Monichini, assieme agli insegnanti, sta predisponendo tutti gli strumenti per garantire una didattica a distanza fin dai prossimi giorni.

Il sindaco ha anche informato di ulteriori contagi comunicati dalla Usl nella giornata di oggi, dopo l’aggiornamento della protezione civile di questa mattina. I positivi al Covid a Magione sono ora 11, con 7 casi in più nelle ultima ore.

Chiodini: effettuati tamponi, 64 persone in isolamento

“Sale rapidamente il numero dei positivi a Magione. Nessuno è ricoverato in ospedale – informa Chiodini – e alcuni risultano asintomatici o in via di guarigione. L’indagine epidemiologica ha attivato numerosi tamponi, con 64 persone in isolamento precauzionale”.

Positivi e persone in quarantena assistite dalla Misericordia

La Misericordia di Magione sta provvedendo alla consegna di medicinali e spesa, in sicurezza, per i positivi e per coloro che sono in quarantena. Il servizio dei volontari si attiva chiamando il 360.333664 o scrivendo al medesimo numero su whatsapp oppure utilizzando l’email misericordiamagione@gmail.com.