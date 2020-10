Coronavirus, 10 nuovi casi al Trasimeno più 9 a Corciano

Coronavirus, nella domenica in cui l’Umbria arriva a 700 casi positivi, si fa pesante anche il bollettino del Trasimeno. Dove si registrano nuovi 10 casi di contagi nelle ultime 24 ore. A questi vanno aggiunti i 9 di Corciano, dove le persone attualmente positive al Covid sono ora 25.

Un contagio a Castiglione del Lago

Nuovo caso di Coronavirus a Castiglione del Lago. La persona infettata, comunicano dal Comune, è già in isolamento con la famiglia e i contatti diretti. In queste ore la Usl sta procedendo all’indagine epidemiologia e ha predisposto i tamponi per le persone consierate a rischio.

“Vi chiediamo di continuare ad essere prudenti – è l’appello del Comune – e di rispettare con coscienza tutte le norme del distanziamento sociale e di utilizzare la mascherina quando tale distanziamento non è assicurabile”.

A Castiglione del Lago si registrano attualmente 3 casi positivi (due dei quali sono conteggiati dalla protezione civile come residenti in altro comune e quindi non compaiono nel bollettino giornaliero).

A Magione i contagiati salgono a 9

A Magione sono saliti a 9 i positivi al Covid. Dopo la comunicazione di 2 nuovi casi nel pomeriggio di sabato, domenica la Usl ha informato il comune dell’esito di altri 3 tamponi positivi. Dopo i primi contagi, la Usl ha sottoposto a tampone i familiari delle persone infettate e i loro contatti diretti.

I contagi a Panicale e Piegaro, riapre la scuola di Tavernelle

Nelle ultime 24 ore si sono registrati due casi, uno a Piegaro (dove i contagiati sono attualmente 2) e un altro a Panicale (dove le persone infettate sono in tutto 15).

I numerosi tamponi eseguiti su studenti e insegnanti della scuola media di Tavernelle consentono però di riaprire da domani, lunedì 5 ottobre, il plesso chiuso precauzionalmente. Ad eccezione ovviamente della classe dove si sono verificati i contagi.

L’amministrazione comunale e il preside Casucci chiedono ai genitori dei ragazzi della classe interessata di tenere precauzionalmente in isolamento anche i figli che frequentano altre scuole. Lo stesso per i bambini e i ragazzi che abbiano utilizzato la linea 5 dei trasporti scolastici nei tre giorni precedenti.

Due contagi a Passignano, dimesso il paziente in ospedale

Altri due contagi a Passignano, dove le persone infettate dal Coronavirus salgono a 4. Tre dei contagiati sono di una famiglia domiciliata momentaneamente a Passignano, ospitata.

Ma da Passignano arriva anche una buona notizia nelle ultime ore. E’ infatti tornato a casa il paziente con Covid che era stato ricoverato all’ospedale di Perugia. Resta ancora positivo, ma ha superato le difficoltà emerse nei giorni scorsi.

A Città della Pieve non ci sono nuovi contagi. I residenti positivi al Coronavirus restano 4, in isolamento domiciliare contumaciale.