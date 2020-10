Covid, nuovo caso a Magione | Spesa a domicilio per chi è in quarantena

Nuovo caso Covid a Magione. La comunicazione dell’esito positivo di un tampone è stata fatta sabato pomeriggio dalla Asl al Comune.

Gli attualmente positivi al Coronavirus nel territorio comunale di Magione salgono così a 6 (uno di questi è conteggiato come residente fuori comune dalla protezione civile). Nessuno dei contagiati Covid è ricoverato.

Le persone in isolamento prudenziale salgono a 41, informa il sindaco Giacomo Chiodini. Che commenta: “Malgrado la crescita in questi ultimi giorni USL Umbria 1 si è dimostrata in grado – anche grazie allo stretto rapporto con i medici di base – di verificare con tempestivi test tampone tutti i contatti via via evidenziati dalle indagini epidemiologiche. Un’efficienza che fa ben sperare per il futuro”.

La Misericordia Magione assicura la consegna a domicilio di medicine e spesa, di coloro che sono confinati in quarantena. Un impegno che si aggiunge al quotidiano trasporto di malati e persone con disabilità.