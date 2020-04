Covid-19, primo decesso nel Comune di Gubbio - Tuttoggi

Con i positivi in nuova (ma leggera) ascesa in Umbria, a Gubbio arriva purtroppo il primo decesso per coronavirus del Comune. Si tratta di una 98enne della frazione di Carbonesca, ricoverata dallo scorso 19 marzo all’ospedale di Pantalla.

Questo è il secondo decesso della Fascia Appenninica, dopo quello di Aldo Vergari di Costacciaro, anche se ieri è venuto a mancare Mario Tomassoni, sigillano doc residente da anni Perugia.

Il numero dei decessi per Covid-19 nella regione sale dunque a 67. Nel Comune di Gubbio la situazione contagiati, come riportato dal sindaco Stirati, registra soli 3 casi positivi mentre i guariti sono saliti a 62.