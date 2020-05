Covid-19, le proposte per Fase 2 dell'amministrazione Zuccarini - Tuttoggi

In una nota congiunta il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e gli assessori Michela Giuliani e Decio Barili affermano quanto segue:

“L’amministrazione comunale di Foligno è pronta ad affrontare al meglio la gestione della cosiddetta ‘fase due’ con un pacchetto di interventi mirato a recuperare la centralità e l’attrattività della città e del territorio, dal punto di vista economico, culturale e turistico. E’ allo studio un piano specifico per permettere agli esercizi pubblici di ampliare gratuitamente ulteriori spazi, con la messa a disposizione di piazze e prestigiosi luoghi pubblici comunali, in tutto il territorio, dalle periferie alla Val Menotre e la zona montana, attraverso una pronta e costante concertazione con esercenti e categorie di riferimento.

Altro fattore strategico sarà il pieno coinvolgimento delle realtà identitarie della tradizione folignate, come la Giostra della Quintana. Ad arricchire l’offerta, la messa a punto di proposte artistico-culturali, in sinergia con le realtà associative che animano da sempre la città, il tutto, per agevolarne anche la ripresa economico commerciale.

L’obiettivo principale del progetto ‘viviAmo Foligno’ è proprio quello di permettere a folignati, visitatori e turisti, di godere, in piena sicurezza, di spazi, luoghi, arte, cultura ed enogastronomia, riappropriandosi di una città, che per la sua strategica centralità e conclamata effervescenza, resta un punto di riferimento regionale e nazionale”.