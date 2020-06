Covid-19 in Umbria, c'è 1 positivo a Guardea ma anche 2 guariti - Tuttoggi

Anche oggi un nuovo caso positivo al Coronavirus in Umbria, mentre si registrano 2 guariti. Il caso di Covid-19 riguarda una persona residente a Guardea, mentre i guariti sono residenti a Montecastrilli e Terni.

Gli attualmente positivi scendono a 36, a fronte di 1.436 persone che in Umbria sono state contagiate dal virus. I guariti sono a quota 1.324. Invariati ormai da numerosi giorni i decessi positivi al Covid-19: 76.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, si registra un ricoverato in più rispetto a ieri, all’ospedale di Terni. Dunque al Santa Maria sono ricoverati in area Covid-19 attualmente in 5 (1 in terapia intensiva). Al Santa Maria della Misericordia di Perugia, invece, i ricoverati sono 3 (1 in intensiva). Rimangono invece 7 i ricoverati a Pantalla.

I comuni con casi di Covid-19

Di seguito i comuni dove ad oggi si registrano casi attualmente positivi al Covid-19. Il dato è aggiornato alle ore 11 del 10 giugno.

Si tratta di: Arrone (1, ricoverato), Città di Castello (5), Foligno (2, ricoverati), Guardea (1, ricoverato), Marsciano (1, ricoverato in terapia intensiva), Massa Martana (1), Narni (1, ricoverato in terapia intensiva), Orvieto (1, ricoverato), Panicale (1), Perugia (1), San Gemini (4), Terni (13, 7 ricoverati), oltre a 4 persone residenti fuori regione (1 ricoverato).

La dashboard regionale

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus in Umbria sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.