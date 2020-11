Coronavirus: tornano a salire i positivi a Perugia, che però non registra vittime | Un decesso a Corciano

Tornano a salire a Perugia le persone positive al Coronavirus, dopo la flessione del giorno precedente data dall’ultimo numero di coloro che sono stati dichiarati guariti. Nelle ultime 24 ore, in base all’aggiornamento di oggi (sabato 14 novembre) della Protezione civile nazionale a fronte di 100 nuovi positivi si registrano 40 guarigioni. Gli attualmente positivi al Coronavirus a Perugia salgono quindi a 2.357.

Dopo diversi giorni nel capoluogo non si registrano però decessi. C’è stato un solo nuovo ricovero (sono 83 i pazienti Covid perugini in ospedale). Di questi 9 sono in terapia intensiva, da dove è uscito il cardinale Gualtiero Bassetti.

Un decesso a Corciano

Purtroppo si registra un decesso a Corciano, il decimo dall’inizio della pandemia. I nuovi positivi sono 9, con 7 persone dichiarate guarite. I corcianesi attualmente positivi al Covid sono 265.

La situazione a Deruta e Torgiano

In aumento i contagi a Deruta: 88 in totale, con 6 nuovi positivi e 2 persone dichiarate guarite. Uno dei ricoverati in terapia intensiva è stato dimesso.

A Torgiano gli attualmente positivi al Coronavirus sono 76, con 4 nuovi casi scoperti e due persone dichiarate guarite. Restano tre i torgianesi ricoverati.