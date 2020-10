Coronavirus, rinvio per il Mercatino dell'Antiquariato

La seconda ondata del Coronavirus sta portando il rinvio di molti eventi nel territorio, anche alla luce della successiva ordinanza regionale. Così, proprio per effetto del provvedimento firmato dalla Tesei, il Comune di Orvieto ha provveduto ad annullare l’appuntamento con il Mercatino di Antiquariato “Indietro nel tempo” el’iniziativa della Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sulla Leucemia Linfoblastica acuta pediatrica denominata “Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca” che avrebbero dovuto svolgersi ad Orvieto nei giorni 24 e 25 ottobre.