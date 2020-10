Coronavirus, 93 studenti e 35 docenti in isolamento a Orvieto - Tuttoggi

Più in generale occorre da parte di tutti la massima attenzione e il rigoroso rispetto delle misure più elementari per contenere la diffusione del virus: utilizzo della mascherina e dei gel sanificanti, rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro Questa mattina ho partecipato alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel quale è stato fatto il punto della situazione sotto il profilo sanitario e si è discusso anche delle misure che è possibile mettere in campo dopo l’ultimo Dpcm emanato dal Governo. Le forze dell’ordine si stanno organizzando per aumentare i controlli sul rispetto delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del virus, con loro ci confronteremo se e come affrontare eventuali situazione di criticità che dovessero arrivare in particolare dalla gestione della movida. In questo senso il prossimo week end sarà un banco di prova importante per testare il senso di responsabilità dei cittadini e in particolare dei più giovani. Il C.o.c. ha disposto la riattivazione da domani venerdì 23 ottobre del servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità per le persone sottoposte a isolamento che non fossero nella condizione di provvedere autonomamente all’approvvigionamento. Le richieste e le prenotazioni saranno raccolte tutti i giorni dalle 9 alle 11 telefonando al numero 0763.306431, la consegna sarà effettuata nel corso della giornata. Attualmente sono 32 i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Orvieto per cui è stato disposto l’isolamento contumaciale domiciliare.