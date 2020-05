Coronavirus, liquidati i fondi per i servizi educativi dell’infanzia privati

Liquidati i fondi ai servizi educativi privati. Ad annunciarlo l’assessore all’Istruzione, Paola De Bonis, che ha reso noto che, dopo l’erogazione dei fondi da parte della Regione Umbria per sostenere i servizi socio-educativi per la prima infanzia in seguito al Covid-19, “i servizi scolastici comunali hanno provveduto tempestivamente alla liquidazione delle somme a tutti i soggetti privati interessati dal provvedimento. Spero – ha rilevato l’assessore – che il contributo aiuti tutte le strutture private in questo momento di difficoltà affinché possano continuare a garantire il loro prezioso servizio educativo sul territorio”.