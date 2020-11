Coronavirus, Foligno sfonda quota 500 positivi, (+54)

Aumenti diffusi su tutto il comprensorio per i positivi al Coronavirus. Il dato che emerge di più è quello di Foligno, che sfonda i 500, arrivando a 518, con più 54 positivi rispetto a ieri.

I numeri del comprensorio

Ma gli aumenti sono diffusi su tutto il territorio. A Bevagna +3, per un totale di 49. A Gualdo Cattaneo +2 arrivando a 24, a Montefalco +4 per un totale di 55. A Nocera Umbra si arriva a 10, con +2 rispetto al giorno precedente. A Spello si sfonda quota 100, con 103 positivi e +5 rispetto al giorno precedente. A Trevi i positivi sono 88, +12 rispetto al giorno precedente. Valtopina è a 6, con un positivo in più.