Coronavirus: a Foligno 9 positivi in più. Numeri stabili nel comprensorio

Arrivano a quota 77, più 9 rispetto a ieri, i positivi al Coronavirus riscontrati a Foligno. I dati odierni riportano un nuovo aumento per la città della Quintana e una situazione di lievi spostamenti nel comprensorio.

A Spello arrivano a 7, uno in più. A Trevi c’è una guarigione, con 4 positivi. Senza contagi Valtopina, e uno a Nocera (con una guarigione). Un positivo in più a Montefalco, arrivando così a 6. Stabile Gualdo Cattaneo a 12, mentre due positivi in più a Bevagna, che arriva a 5.

Massima attenzione anche alle scuole.