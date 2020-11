Coronavirus, la curva si raffredda. +10 positivi a Foligno

La curva del Coronavirus va in contro ad un progressivo raffreddamento su tutto il comprensorio. Si comincia da Bevagna, dove c’è un nuovo guarito e nessun nuovo positivo. A Foligno l’unico incremento a doppia cifra: +10 positivi, per un totale di 682. A Gualdo Cattaneo +1 e un totale di 95, a Montefalco lo stesso, +1 e un totale di 73. Stabili i numeri di Nocera Umbra (29), Trevi (127) e Valtopina (9).

Coronavirus, i numeri di Foligno

Entrando nel dettaglio di Foligno, dall’inizio della pandemia si registrano 574 guariti che, sommati ai 682 positivi e ai decessi, 21 dall’inizio della pandemia, fanno 1.277 ovvero il numero di persone che è totalmente venuto in contatto con la pandemia. In questo momento la dashboard segna 647 isolamenti contumaciali dei positivi e 35 ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva.