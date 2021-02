Coronavirus: 11 decessi in Umbria, 3 a Perugia | L’aggiornamento sui contagi

Il bollettino della protezione civile regionale: 301 i nuovi contagi | A Perugia equilibrio tra nuovi contagi e guariti

Coronavirus, a Perugia i guariti nell’ultimo giorno (69) sono più dei nuovi contagi (64). E il numero degli attualmente positivi scende a 2055. Di questi, 146 sono ricoverati in ospedale (15 in terapia intensiva). Ci sono altre 3 vittime di Perugia a causa del Covid.

La situazione in Umbria

In base al bollettino della protezione civile regionale (aggiornato alle ore 11.44 di oggi, venerdì 18 febbraio) in Umbria si registrano 301 nuovi contagi (su poco meno di 4 mila tamponi processati). Gli attualmente positivi al Coronavirus nella regione salgono a 8439. In calo i ricoveri in ospedale 545 (di cui 83 in terapia intensiva), ma ci sono altri 11 decessi nella regione: oltre ai tre di Perugia, due a Bastia, Città di castello, due a Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Trevi.