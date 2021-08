Coppa Italia, Perugia – Südtirol 1-0 \ DIRETTA

Nel caldo del Curi i Grifoni superano il turno preliminare e accedono al tabellone della Coppa Italia, dove il 13 agosto affronteranno il Genoa

Il Perugia di Alvini affronta nel caldo del Curi il Südtirol, formazione con la quale ha lottato fino all’ultimo nella passata stagione in C. In palio c’è l’ammissione al tabellone della Coppa Italia.

Il Perugia parte con il neo estremo difensore Chichizola. Debutto in una competizione ufficiale con la maglia del Grifo anche per Dell’Orco, Lisi e Carretta.

Giornata molto calda. Si gioca davanti a 1.100 spettatori, ammessi allo stadio Curi col Green pass, secondo le disposizioni governative anti Covid.

Tabellino

Perugia – Südtirol 1 – 0

Perugia: Chichizola, Angella (26′ st Curado), Sgarbi, Carretta (33′ st Bianchimano), Dell’Orco, Vanbaleghem, Falzerano (33′ st Righetti), Kouan (26′ st Gyabuaa), Murano (26′ st Melchiorri), Burrai, Lisi. All. Alvini. A disp.: Fulignati, Moro, Sounas, Manneh, Angori, Corradini.

Südtirol: Poluzzi, Fabri, Curto, Malomo, Odogwu (26′ st Cabdellone), Fink (26′ st Moscati), Karic (26′ st Casiraghi), Rover (11′ st Voltan), Tait, De Col, Beccaro (39′ st Gatto). All. Javorcic. A disp.: Theiner, Meli, Vinetot, Zaro.

Arbitro Miele di Nola.

La diretta

Perugia subito avanti nelle fasi iniziali del match.

7′ pt Sugli sviluppi del calcio d’angolo di Burrai Kouan colpisce la palla respinta dalla difesa, il tiro si perde oltre la traversa.

16′ pt Ancora su corner calciato da Burrai Angella stacca bene di testa, ma non inquadra la porta.

27′ Perugia ancora pericoloso su calcio d’angolo: questa volta Burrai prova a beffare direttamente Poluzzi, ma l’estremo difensore altoatesino riesce a respingere.

31′ pt Murano raccoglie il lancio di Burrai e in area, in posizione defilata, colpisce violentemente il pallone, ma Poluzzi riesce a salvarsi.

36′ pt Il sudtirol si vede per la prima volta dalle parti di Chichizola, ma Beccaro di destro non inquadra la porta.

39′ pt Il Perugia continua a premere alla ricerca del vantaggio. Ancora su angolo di Burrai, Dell’Orco non riesce a spedire la palla in rete.

40′ pt Burrai serve un cioccolatino per Murano che gira bene di testa, ma la palla sfiora il palo. Grande occasione per il Perugia.

42′ pt Tentativo del Sudtirol con Fink, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

48′ pf Finisce 0-0 il primo tempo. Perugia sempre avanti, pericoloso più volte sui corner calciati da Burrai, ma senza trovare il meritato vantaggio.

1′ st Iniziato il secondo tempo della partita.

2′ st GOL PERUGIA. La sblocca Carretta!!! Il neo acquisto dei grifoni insacca di testa sul traversone di Falzerano che Poluzzi riesce solo a toccare. Vantaggio meritato per il Grifo.

3′ st L’esterno ex Cosenza, galvanizzato dalla rete, prova a involarsi in contropiede, ma viene fermato in corner.

7′ Ora gli ospiti sono costretti ad alzare il baricentro alla ricerca del pari.

11′ st Per il Sudtirol entra Voltan al posto di Rover, ammonito.

13′ st Murano approfitta di un pasticcio della difesa ospite, ma non inquadra la porta. Il Grifo spreca una buona occasione per il raddoppio.

16′ st Occasione per il Sudtirol, che colpisce il palo con Odogwu, che si era presentato davanti a Chichizola approfittando di un buco della difesa biancorossa. Il Perugia non può concedere queste situazioni agli avversari, finora mai veramente pericolosi.

20′ st Burrai ci prova dalla distanza, il pallone esce non di molto. Alcuni grifoni sono stanchi, movimenti nella panchina del Grifo.

22′ st Murano prova a beffare Poluzzi con un pallonetto, ma l’estremo difensore ospite è reattivo e l’occasione per il Perugia sfuma.

26′ st Triplo cambio per Alvini: entrano Curado per Angella, Melchiorri per Murano e Gyabuaa per Kouan. Tatticamente poco cambia per il Perugia, che però ha bisogno di forze fresche, visto anche il gran caldo. Anche Javorcic mette dentro tre calciatori: Casiraghi, Candellone e l’ex grifone Moscati.

33′ st Alvini mette dentro Bianchimano per l’autore del gol Carretta (che si prende i meritati applausi del pubblico) e Righetti per Falzerano, che ha speso molto.

39′ st Per il Sudtirol Gatto sostituisce Beccaro. Entrambe le squadre sono molto stanche.

42′ st Pericolo per il Perugia. Vanbaleghem resta a terra dopo un contrasto, ma per l’arbitro è tutto regolare e gli ospiti possono affondare il contropiede: risolve Sgarbi che chiude su Voltan, entrato pericolosamente in area.

45′ st Il Grifo ha l’occasione per chiudere il match, ancora su calcio d’angola calciato da Burrai: stacca Curado, ma la palla finisce alta di poco.

45′ st Sono 4 i minuti di recupero decretati dall’arbitro Miele.

Finisce qui. Il Perugia batte il Sudtirol 1-0 nel turno preliminare, con rete di Carretta, e accede al tabellone della Coppa Italia, dove il 13 agosto affronterà il Genoa al Ferraris.