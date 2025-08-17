Coppa Italia, il Grifo avanza ai rigori: Gemello decisivo (5-4 dcr, 0-0) | Pagelle - Tuttoggi.info

Il Perugia passa il turno di Coppa Italia, grazie alla vittoria sul Pontedera, arrivata però solo ai calci di rigore. Al Curi la partita si era chiusa a reti inviolate, con Gemello che ha salvato in almeno quattro occasioni la porta del Grifo, che ha fatto vedere qualcosa soltanto nella ripresa.
Al 17′ il primo prodigioso intervento dell’estremo difensore biancorosso sulla conclusione di Polizzi. Due minuti dopo Matos va a segno, ma l’arbitro aveva visto una irregolarità dell’attaccante del Perugia.
Ancora Gemello protagonista nel finale di primo tempo, questa volta sulla conclusione dalla distanza di Ladinetti.
Al 14′ Montevago controlla bene al centro dell’area e si gira, ma la sua conclusione termina a lato di un soffio. Cinque minuti dopo l’attaccante biancorosso cade in area, ma l’arbitro fa proseguire. Mancato giallo a Nabian, Meluso, imbestialito, viene allontanato dal direttore di gara.
Al 29′ Gemello sventa ancora, questa volta sulla conclusione di Vitali.
Nel Perugia si mette in mostra Kanoute, ma Vannucchi sventa.
Si va ai calci di rigore. Decisivo il primo penalty, che Gemello para a Scaccabrozzi, regalando la qualificazione al Grifo.
Tabellino e pagelle
Perugia – Pontedera 4-5 d.c.r. (0-0)
Perugia: Gemello 8, Giunti 6 (22′ st Nwanege 6), Riccardi 5.5, Dell’Orco 6, Giraudo 5 (1′ st Yabre 6) Tumbarello 6, Torrasi 5.5 (22′ st Broh 6), Joselito 5.5, Bacchin 5 (1′ st Kanoute 6.5) Montevago 6 (42′ st Perugini sv), Matos 6.5. All. Cangelosi 6.
Pontedera: Vannucchi 6, Perretta 6, Pretato 6, Vona 5.5 (15′ st Corradini 6), Migliardi 6, Ladinetti 6.5 (36′ st Tarantino sv), Pietra 6 (36′ st Milazzo sv), Bassanini 6, Scaccabarozzi 5, Polizzi 6.5 (15′ st Vitali 6), Nabian 5.5 (21′ st Andolfi 5.5). All. Menichini 6.