Controlli sulle strade dell'Umbria con autovelox e telelaser, raffica di multe sulla Foligno - Civitanova - Tuttoggi.info

Elevate 95 multe dalla polizia stradale per il superamento dei limiti di velocità, più della metà sulla nuova Ss77. In arrivo altri controlli

Raffica di multe nella settimana appena trascorsa lungo le strade dell’Umbria da parte della polizia stradale di Perugia. L’operazione, denominata “Speed control” e coordinata da Roadpol, network delle polizie europee, ha visto l’utilizzo di autovelox e telelaser per verificare il rispetto dei limiti di velocità.

In tutto sono state 95 le infrazioni per eccesso di velocità rilevate, tra le quali 15 per il superamento del limite di oltre 40 Km/h e 2 per il superamento del limite di velocità di oltre 60 Km/h.

Oltre la metà delle multe sono state elevate lungo il tratto umbro della Foligno – Civitanova Marche, la strada statale 77-Var, che, per la sua conformazione caratterizzata dall’importante differenza altimetrica tra l’innesto con la Flaminia e la frazione di Colfiorito, risulta essere particolarmente pericolosa per la circolazione. L’esito del controllo ha consentito di accertare 45 infrazioni per eccesso di velocità; 2 di queste sono state contestate ad altrettanti conducenti sopresi a sfrecciare ad oltre 180 km/h con le loro auto sportive. Nei loro confronti è scattata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 142 comma 9 e 9-bis del Codice della Strada che prevede il pagamento di una pena pecuniaria da 779 a 3119 euro. La suddetta violazione, che comporta anche la decurtazione di 10 punti, prevede altresì l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un minimo di sei mesi.

Scopo dell’iniziativa di controllo messa in campo dalla polizia stradale è quello di ridurre il numero di incidenti stradali e delle vittime, in adesione a Piano d’Azione europeo 2021-2030, con attività di prevenzione, informazione e controllo, ma anche campagne di comunicazione e operazioni congiunte con altre Polizia Europee, i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo Roadpol.

I controlli sull’alta velocità della Polizia Stradale verranno riproposti ed intensificati anche nelle prossime settimane.