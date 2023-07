Controlli sulle strade delle vacanze, 5 patenti ritirate e un veicolo sequestrato

Intensificata l'attività della polizia stradale sulla E45 e sulle altre arterie delle provincia di Perugia

Controlli sulle strada delle vacanze, sulla E45 e le altre principali arterie della provincia di Perugia la polizia stradale ha ritirato 5 patenti e sequestrato un veicolo.

Sono state 56, in una settimana, le multe elevate, mediante gli strumenti di rilevazione della velocità in dotazione della Sezione, per superamento dei limiti di velocità.

In tutto, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 230 infrazioni al Codice della Strada.

Importante anche il controllo relativo al rispetto delle norme sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini; sono state, infatti, 14 le sanzioni contestate.

Vacanze sicure, i controlli della polizia stradale

Per viaggiare in sicurezza, prima di affrontare il viaggio verso le mete di villeggiatura la Polizia Stradale consiglia di:

· fare un controllo completo del veicolo, con particolare attenzione allo stato degli pneumatici (pressione, usura, fissaggio);

· caricare i bagagli in modo che il peso sia bilanciato, lasciando liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori;

· assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo del mezzo con le cinture di sicurezza. I bambini devono essere posizionati sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati;

· verificare il funzionamento di luci, freni e indicatori di direzione. Inoltre, sarebbe opportuno controllare il livello dell’olio e quello dell’acqua del radiatore;

· osservare rigorosamente le distanze di sicurezza e rispettare i limiti di velocità, che deve essere adeguata alle condizioni atmosferiche, della strada e del traffico;

· fare una sosta almeno ogni due ore di guida.