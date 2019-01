Controlli straordinari dell’Arma a San Gemini, Stroncone, Narni, Otricoli e Calvi

Settimana intensa, quella che va per concludersi, per i carabinieri del Comando Provinciale di Terni. Allo scopo di contrastare l’aumento dei reati predatori verificatisi in alcune zone nel territorio provinciale, sono stati disposti controlli straordinari nelle giurisdizioni di competenza delle Compagnie di Terni ed Amelia maggiormente interessate dal fenomeno.

Nelle giornate centrali della settimana, precisamente da martedì 24 a venerdì 26, circa 50 militari delle Stazioni, delle Sezioni Operative e delle Sezioni Radiomobili dei citati Comandi, a bordo di 20 veicoli, hanno perlustrato i territori dei Comuni di San Gemini, Stroncone, Narni, Otricoli e Calvi dell’Umbria, dando vita ad una serie di controlli straordinari a largo raggio che hanno interessato anche le aree di confine tra le due Compagnie territoriali dell’Arma.

A supporto del dispositivo a terra è giunto, nella giornata di venerdì, anche un equipaggio del Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Roma Urbe, a bordo dell’NH-500, un velivolo particolarmente adatto ai controlli di polizia, che esprime un valore aggiunto dall’alto valore dissuasivo e dalle importanti potenzialità operative. Attenzioni, queste, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni ha voluto rivolgere alle popolazioni, recentemente fiaccate da fenomeni delittuosi particolarmente invasivi, quali i furti nelle abitazioni, con conseguente caduta della percezione di sicurezza.

Nel corso delle svariate ore di operazione effettuate, sono stati messi in atto numerosi posti di controllo rafforzati ed è stato dato vita a pattugliamenti dinamici coordinati con l’equipaggio in volo. Complessivamente, sono stati controllati circa 350 veicoli ed oltre 700 persone, numerosi i dati di interesse info-investigativo inseriti in banca dati, per successive verifiche e sviluppi.

Il rafforzamento del dispositivo di controllo e prevenzione vuole da un lato manifestare la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ternana ed amerina alle esigenze espresse dalla popolazione, sia nelle sedi istituzionali che nei frequenti e incessanti contatti quotidiani che i militari dell’Arma hanno con i cittadini, dall’altro fungere da deterrente per ulteriori azioni criminose.

Presto saranno organizzati degli incontri con i cittadini di Stroncone e con quelli della Valnerina ternana, nell’ambito dei quali saranno forniti utili e preziosi consigli per scongiurare il rischio di subire un furto in casa, oltre a delineare le forme di collaborazione più efficaci con le forze di polizia.

