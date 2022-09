Controlli nel night, denunciato il titolare e un cliente finisce in carcere

I risultati non sono mancati. È stato deferito in stato di libertà il titolare di un night club per violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e per avere impiegato tre lavoratori non regolari. Pertanto, come sanzione accessoria, è stata applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale, anche a seguito di ulteriori violazioni inerenti la sicurezza sul lavoro.

Nello stesso contesto, un avventore del night, S.L. le sue iniziali, albanese 40enne abitante a Narni, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura alternativa della libertà personale (obbligo di rimanere in casa dalle ore 21.00 alle ore 07.00) per violazioni alla disciplina sugli stupefacenti, veniva rintracciato dopo avere tentato di eludere i controlli. La competente autorità giudiziaria, informata in merito alle violazioni delle prescrizioni, emetteva un provvedimento che revocava il beneficio in atto con il conseguente accompagnamento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Terni.

