Controlli a Fontivegge, denunciati due stranieri

I controlli sulle strade, in particolare nella zona di Fontivegge, intensificati anche per verificare il rispetto delle norme anti Covid, hanno portato a scovare altre irregolarità e reati.

A seguito di un controllo su un’auto in zona Fontivegge è stato deferito all’autorità giudiziaria un cittadino rumeno, classe ’97, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di inosservanza al foglio di via obbligatorio dalla città di Perugia, emesso nei suo confronti nel mese di marzo 2019. Noncurante di ciò lo straniero era tornato di nuovo a Perugia, ma senza prendere in considerazione i numerosi posti di controllo della polizia di Stato.

Sempre nella zona Fontivegge è stato rintracciato un cittadino tunisino il quale, privo di documenti, al momento dell’identificazione ha fornito delle generalità risultate false. L’uomo, dopo essere stato deferito all’autorità giudiziaria per false attestazioni è stato messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione, che ha avviato le pratiche per l’espulsione.