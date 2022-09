Contributi testi scolastici dalla Regione e borse di studio Alcantara a Narni - Tuttoggi

Borse di studio Alcantara

La seconda riguarda l’edizione annuale delle borse di studio messe a disposizione da Alcantara. Si tratta in tutto di 15 borse riservate a studenti della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado e degli istituti professionali di stato. In particolare 4 borse sono del valore 100 euro ciascuna per la scuola primaria, 5 da 250 euro ognuna per la scuola secondaria di secondo grado e 6 da 400 euro ciascuna per la scuola secondaria di secondo grado e gli istituti professionali.

La domanda va presentata entro il 28 ottobre sulla base del modulo scaricabile sempre dal sito del Comune di Narni o disponibile nelle segreterie didattiche. Le borse di studio verranno assegnate sulla base di graduatorie formate tenendo conto di variabili relative al profitto scolastico che deve essere non inferiore a 8/10 oppure a 80/100, al numero dei componenti della famiglia, alla sussistenza di disabilità e di condizione di orfano o di orfana. Ulteriore titolo di preferenza è un Isee inferiore sempre a 15.493 euro.