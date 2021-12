Contraffazione, l'Agenzia delle Dogane entra nelle scuole - Tuttoggi

Iniziative delle Dogane per contribuire ad arginare il fenomeno della contraffazione, incontri informativi con le scuole in provincia di Terni

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Direzione Territoriale ADM per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria per contribuire ad arginare il fenomeno della contraffazione, il locale Ufficio di Terni ha avviato una serie di incontri informativi/divulgativi su tale tematica presso gli istituti scolastici presenti sul territorio di propria competenza, nella consapevolezza che la sensibilizzazione sui giovani possa contribuire ad arginare tale fenomeno criminale.

I primi interventi informativi, tenuti da funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Terni, si sono svolti in collegamento a distanza con l’Istituto di Istruzione Superiore “Gandhi” di Narni Scalo (TR) nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2021, coinvolgendo 30 classi e circa 600 alunni.

Dopo un saluto della Dirigente dell’Ufficio ADM di Terni, Anna Maiello, alcuni funzionari del medesimo Ufficio hanno chiarito il ruolo e i compiti istituzionali dell’Agenzia, non mancando di fornire nozioni basilari sull’origine dei prodotti contraffatti/ingannevoli.

Successivamente, utilizzando il materiale audiovisivo a disposizione dell’Agenzia, i relatori si sono soffermati sulla contrapposizione tra il circuito della legalità, che distribuisce prodotti nel rispetto delle regole stabilite (sicurezza, qualità, rispetto del lavoro e dei diritti per marchi, denominazioni, brevetti, tutela del made in Italy, ecc.) e il sistema dell’illegalità, che mette in circolazione prodotti ottenuti violando le norme e aggirando i controlli, al fine di aumentare i propri profitti illeciti.

Al termine di ogni intervento, è stato lasciato ampio spazio alle domande e alle curiosità degli studenti.

(foto di repertorio)