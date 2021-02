Contagi Covid in calo a Perugia, ma la metà delle vittime in Umbria

Nel capoluogo 57 nuovi contagi, gli attualmente positivi scendono a 1857 | Diminuisce l'incidenza in tutto il Perugino, resta l'allerta varianti

Contagi Covid in calo a Perugia, dove però si contano ancora 4 delle 9 vittime in Umbria dell’ultimo giorno. Quattro i decessi nel capoluogo (in base al bollettino della protezione civile regionale, aggiornato alle 13.23 di oggi, giovedì 25 febbraio) sugli 11 che si sono verificati nella regione. Le altre vittime erano residenti a Bastia, Foligno, Gubbio, Terni e Umbertide.

I contagi in Umbria

In Umbria calano ancora gli attualmente positivi al Coronavirus: sono ora 8322, con 267 nuovi contagi e 353 persone dichiarate guarite.

In calo i ricoveri: 525 i pazienti Covid negli ospedali, di cui 77 in terapia intensiva.

La situazione a Perugia

All’ospedale di Perugia sono 144 i pazienti Covid ricoverati, di cui 25 in terapia intensiva. Dodici i pazienti nel vicino ospedale da campo.

A Perugia sono 57 i nuovi contagi nell’ultimo giorno, 104 i guariti. Gli attualmente positivi scendono a 1857. Di questi, 122 sono in ospedale 810 in terapia intensiva).

Il Nucleo epidemiologico regionale conferma il miglioramento dei dati in tutto il Perugino, dove l’incidenza dei positivi nell’ultima settimana è scesa a 271,5 casi per 100 mila abitanti.

Continua a preoccupare la circolazione delle varianti: il 71% dei campioni analizzati inviati dal laboratorio dell’ospedale di Perugia risulta con variante brasiliana, il 24% con variante inglese.