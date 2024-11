Consiglio regionale, seduta lampo per il bilancio tra le polemiche sulle inchieste - Tuttoggi.info

Seduta lampo, l’ultima del Consiglio regionale dell’Umbria in questa consiliatura. Una seduta, a meno di due settimane dal voto, che aveva come unico punto all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato dell’ente.

Opposizioni sul piede di guerra: hanno parlato di bilancio “fuori tempo massimo” (che però in realtà ha dovuto aspettare i tempi della parifica da parte della Corte dei conti) ed hanno lanciato accuse sul “caso” tartufi, quello relativo all’inchiesta aperta e archiviata dalla Procura nei confronti dell’assessore al bilancio Paola Agabiti e della presidente della Giunta regionale Donatella Tesei, che ha portato a Perugia anche le tv nazionali. Il centrosinistra per protesta ha poi lasciato l’aula, permettendo l’ok all’atto in tempi rapidissimi.

Durante la seduta lampo c’è stato comunque il tempo per la replica indignata degli esponenti di maggioranza, che hanno ricordato le inchieste “vere” sulla Sanitopoli, che aveva portato ad elezioni anticipate. L’assessore Agabiti, in particolare, ha ricordato come questa amministrazione sia arrivata cinque anni fa ereditando un esercizio provvisorio e 60 milioni di debito, rivendicando un esercizio di bilancio consolidato 2023 di oltre 61 milioni, “mai raggiunto da quando esiste la Regione”.

Cos’è il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è un’aggregazione di dati che riguardano la Regione Umbria con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate, che insieme costituiscono il Gruppo di amministrazione pubblica. È l’ultimo atto che fornisce una rappresentazione complessiva e che porta ad avere un quadro chiaro della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente. Solitamente il bilancio consolidato viene approvato entro il 30 settembre, ma quest’anno si è dovuta aspettare la parifica del rendiconto generale della Regione Umbria per l’esercizio 2023 da parte della Corte dei Conti che è avvenuta solo a ottobre.

Il 2023 chiuso con un attivo di oltre 61 milioni

Il risultato d’esercizio del bilancio consolidato 2023 è di oltre 61 milioni di euro, mentre nel 2022 vi era un passivo di circa 64mila euro. Gli enti e le società compresi nel bilancio consolidato della Regione Umbria per l’esercizio 2023 sono: Adisu – Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, Afor -Agenzia forestale regionale, Arpa Umbria – Agenzia regionale per la protezione ambientale, Arpal Umbria, Ater – Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria, Aur – Agenzia Umbria Ricerche, Azienda vivaistica regionale Umbraflor, Centro per le pari opportunità, Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra, Fondazione Umbria Film Commission, 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, Gepafin, PuntoZero Scarl, Sviluppumbria, Umbria Tpl e Mobilità.