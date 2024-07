Concorsopoli, condanna per Bocci, Marini e Barberini: la sentenza AGGIORNAMENTI

Riconosciuta l'associazione per delinquere per pilotare le assunzioni, le difese convinte di ribaltare il giudizio in appello

Condannati l’ex governatrice umbra Catiuscia Marini (nella foto nel giorno della conferenza stampa dopo l’avvio del primo filone dell’inchiesta), l’ex assessore alla Sanità Luca Barberini e l’ex sottosegretario e all’epoca segretario regionale del Pd Gianpiero Bocci. E’ la sentenza di primo grado nel processo per la cosiddetta Concorsopoli umbra sulla sanità, che determinò il terremoto politico che portò alla fine anticipata dell’amministrazione regionale guidata dal centrosinistra.

La Corte, presieduta dal giudice Marco Verola, ha accolto l’impostazione dei pubblici ministeri Paolo Abbritti e Mario Formisano, che contestano l’esistenza di una associazione per delinquere finalizzata a pilotare i concorsi per le assunzioni del personale in sanità.

Per questo, Barberini è stato condannato a 3 anni, Bocci a 2 anni e 7 mesi e Marini a 2 anni. I pm avevano chiesto per i 30 imputati 23 condanne e 7 assoluzioni.

Una sentenza, quella di primo grado, che era attesa. Con le difese convinte di ribaltare l’impianto accusatorio e quindi la sentenza in appello.

