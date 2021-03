Consiglio comunale straordinario sulla sanità anche su piano vaccini

Si parlerà anche di piano tamponi e vaccini

E’ stato convocato, in seduta straordinaria, martedì 16 marzo, alle 14, il Consiglio comunale di Foligno. La seduta sarà in videoconferenza e diretta streaming (https://foligno.civicam.it).

All’ordine del giorno, tra l’altro, la situazione sanitaria regionale ed in particolare a Foligno e nel suo comprensorio; il piano tamponi e il piano vaccinazioni predisposto per i cittadini di Foligno; analisi e proposte su come uscire dall’emergenza sanitaria e potenziare il presidio ospedaliero folignate e i servizi sanitari territoriali.

Nel corso dell’assemblea ci sarà l’informativa sull’approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023.