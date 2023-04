"Consiglio comunale per l'apertura di Festa di scienza: uno sgarbo istituzionale"

“Decisione priva di senso”

Una decisione che Barbetti definisce “priva di senso e che offende la città. Dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quanto la cultura stia a cuore a questa Amministrazione. Celebriamo, in tutti i modi possibili, personaggi del passato, intitoliamo vie a destra e a manca, offriamo gonfaloni con generosità, mangiamo e beviamo, ma per la Festa di Scienza e Filosofia meglio chiuderci tra quattro mura. Saranno gli amanti della cultura di altre città che verranno a fruire di conferenze, idee e personalità dell’evento straordinario che Foligno, grazie alle menti illuminate di alcuni, riesce a mettere insieme ormai da anni. Dispiace veramente tanto che giovedì 13 aprile ci si faccia belli con post in cui il Comune sponsorizza la Festa di Scienza e venerdì 14 si consumi uno sgarbo istituzionale alla Festa stessa. Ci sentiamo di dire che noi “affamati di cultura” aspettiamo la Festa di Scienza tutto l’anno, e accettare una decisione di questo genere, senza l’uso di un minimo di buon senso, suscita una grande rabbia e la percezione che per la nostra amministrazione comunale la cultura non abbia il valore che merita o che sia meglio addirittura evitarla“.