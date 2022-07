Consiglio "agitato" sui lavori in Piazza Grande, se ne parla (forse) a settembre - Tuttoggi

“Io non dormirei sonni tranquilli – ha detto Baldinelli rivolto alla giunta – Oggi non sappiamo quando inizieranno i lavori né quando finiranno. Non è semplice andare a smantellare l’intera pavimentazione e riconsolidare gli arconi. Chi dice che non ci siano imprevisti? In inverno le condizioni metereologiche potrebbero rallentare molto i lavori. Ci sono garanzie per poter dire che si finirà entro maggio 2023? E se non succedesse?”

Goracci ha incece parlato di “troppe conferenze stampa (riferendosi in particolare a quella del 20 giugno dove sono stati illustrati i dettagli dei lavori) e poca concretezza. Non è possibile andare a comunicare qualcosa senza avere tutti gli elementi basilari. Se non partite entro settembre o meglio ancora dal 16 agosto i tempi saranno molto stretti. O fate lavorare gli operai giorno e notte o dovrete rivedere la tempistica dei 240 giorni Un qualsiasi intoppo può essere fatale”.

“La conferenza stampa del 20 giugno – ha spiegato Piergentili – è stato un atto dovuto nei confronti della città e per tutti i residenti e lavoratori che vivono e si servono della nostra piazza. Avevano tutti necessita di capire e sapere come sarebbe cambiata e lo studio incaricato ha spiegato il tipo di intervento da fare”.

Sull’aggiudicazione definitiva, poi ritirata dopo i controlli di rito, l’assessore, per chiarire la situazione, ha voluto leggere qualche riga della determina dirigenziale di revoca lavori: “Non è stato possibile procedere alla consegna dei lavori, in quanto la ditta affidataria non ha provveduto a presentare in tempo la documentazione necessaria, tra cui polizze assicurative, dettagliato dei lavori e Durc in corso di validità”. “Come avviene in tutte le gare c’è stata richiesta di documentazione, che non avviene mai prima dell’aggiudicazione – ha aggiunto Piergentili – Successivamente è stata chiamata la seconda ditta per sapere la loro disponibilità. Se daranno via libera inizieranno i lavori. C’è un sistema di regole ben definito a cui il Comune deve sottostare e su cui l’Anac fa molta attenzione”.

Molto insoddisfatti entrambi i consiglieri firmatari delle rispettive interrogazioni, che nelle loro risposte hanno fatto scaldare l’intera assise: “Sui tempi non ho avuto risposta” ha detto Baldinelli mentre per Goracci “se si doveva far vedere alla città il colore della futura piazza, lo si poteva fare 4 mesi fa, quando c’era già il progetto”. Sperando che la seconda ditta abbia tutti requisiti – anche se non è stato ancora reso noto l’esito dell’incontro (che doveva avvenire entro il 27 luglio) – si spera dunque che il cantiere possa partire prima possibile. Anche se, di fatto, non ci sono ancora date certe…