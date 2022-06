Piazza Grande, a luglio via alla ripavimentazione | Fine lavori prevista per primavera 2023 - Tuttoggi

“Passo storico per Gubbio”

Piergentili, in apertura, ha parlato di “un passo importante e storico per la città di Gubbio: presentiamo oggi un intervento che si integra in un percorso di riqualificazione dell’Acropoli, comprendente Piazza Grande, gli Arconi e il Museo degli Antichi Umbri. E’ un’emozione per me e l’amministrazione avere la responsabilità di poter lavorare su questa Piazza: su tutti ringrazio l’architetto Elena Bellaviti che ha recepito le risorse e portato avanti negli anni, prima con la dirigenza dell’ingegner Casagrande e poi dell’ingegner Bottegoni, questo progetto”.

“Quella che partirà a luglio – ha sottolineato Stirati – è un’operazione che conferma l’importanza delle idee e delle visioni nel lavoro politico-istituzionale: occorre avere un’idea chiara di storia, presente e futuro del contesto nel quale si opera. Abbiamo avuto l’ambizione di concepire un’idea complessiva di questa città, e certamente ciò ha implicato tempi e percorsi complessi, ma oggi con orgoglio compiamo il primo passo di un progetto importante e di rinascita, che in questi mesi così difficili diventa anche davvero un segnale di speranza”.

I dettagli del progetto, le 4 fasi del cantiere

A illustrare i dettagli del progetto – i cui lavori avranno una durata complessiva di 240 giorni (fine prevista per la primavera) – ci ha pensato l’ingegner Marcucci: “Non ci limiteremo al rifacimento della pavimentazione ma procederemo al consolidamento degli Arconi per garantire l’adeguamento dal punto di vista sismico e statico della piazza. Prevediamo inoltre un intervento di drenaggio acque e impermeabilizzazione. Il cantiere si svilupperà in 4 fasi: la 1^ coinvolgerà la fascia sovrastante gli Arconi fino a metà scalea, durerà fino ad autunno inoltrato e vedrà completata una prima striscia di pavimentazione. La 2^ fase vedrà la recinzione del cantiere spostarsi fino a via XX Settembre, e si lavorerà fino ai primi del 2023, mentre il sottocantiere successivo, ossia la fase 3, vedrà la piazza chiusa integralmente, con un camminamento sopra la pavimentazione per accedere a Palazzo dei Consoli. L’ultima fase vedrà la pavimentazione della zona a ridosso dell’accesso degli ascensori e del Palazzo del Podestà”.

I materiali

Il professor Cupelloni ha spiegato che quello di Piazza Grande “sarà un cantiere molto particolare, perché sarà anche conoscitivo dal punto di vista archeologico e storico. Piazza Grande è stata nel tempo oggetto di profondi cambiamenti, circa ogni 100 anni ci sono state modificazioni: la città è viva, subisce modifiche, adattamenti, e questa memoria va conservata. Il nostro progetto di ripavimentazione prevede l’uso di mattoni fatti a livello semi artigianale, con una grana e colorazione per le quali faremo studi e verifiche al fine di avvicinarci al colore delle terre originarie del luogo. Fino a metà anni ’80 anche le stesse Sovrintendenze consentivano l’uso di prodotti molto industriali, oggi lavoreremo in un connubio tra materiali di origine naturale e un cotto certificato in grado di garantire la tenuta nel tempo. Anche la scelta e selezione dei materiali sarà operata con grande attenzione su obiettivi sia estetici sia di durabilità”.