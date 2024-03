Condannato per maltrattamenti e falso, 79enne portato al carcere di Terni - Tuttoggi.info

Per l'anziano erano previsti i domiciliari ma non ha comunicato alcun alloggio: è stato portato al carcere di Terni

Condannato a 4 anni di reclusione per maltrattamenti e falso, erano stati previsti per lui gli arresti domiciliari. L’uomo, però, un 79enne originario del Veneto, non ha reperito nei termini di legge previsti un alloggio dove fruire della misura detentiva. Per lui, quindi, si sono aperte le porte del carcere di Terni.

Ad arrestare l’anziano sono stati i carabinieri della Stazione di Stroncone, nello scorso fine settimana. Per l’uomo – dopo la condanna per dei fatti avvenuti in Veneto nel 2015 – erano stati previsti gli arresti domiciliari. Il tribunale di sorveglianza di Spoleto, però, ha revocato tale beneficio dopo che il 79enne non ha ottemperato alla prescrizione di reperire nei termini previsti un alloggio ove fruire della misura alternativa. Per questo è stato portato al carcere di Terni.