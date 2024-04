Concorsi pubblici, “ecco come prepararsi”

All'Università degli Studi il seminario formativo professionalizzante di Fp Cgil e Udu

Cosa sono e come si partecipa ai concorsi pubblici? Rispondere in maniera approfondita a questo quesito è lo scopo del seminario formativo professionalizzante che si terrà a Perugia oggi, martedì 9 aprile, con inizio alle ore 16.00 presso il dipartimento di Economia (aula 2) dell’Università degli Studi.

Un’iniziativa promossa dalla Fp Cgil nazionale, in collaborazione con Fp Cgil Umbria e Udu, Unione degli universitari. L’appuntamento è una delle tappe del progetto “con-corsi”, che punta ad accompagnare le lavoratrici e i lavoratori, soprattutto delle nuove generazioni, nella ricerca dei nuovi concorsi pubblici e in un percorso di formazione e preparazione alle materie d’esame, “per costruire insieme – spiega il sindacato – la Pubblica Amministrazione di domani”. La partecipazione al seminario garantirà i CFU per la facoltà di Economia.