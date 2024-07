Concerto “Vivere in coro” il 4 luglio a Spoleto - Tuttoggi.info

Giovedi 4 luglio, alle ore 18,30 i pazienti del reparto di oncoematologia dell’Ospedale di Spoleto porteranno all’attenzione di quanti vorranno intervenire i risultati di un altro anno del loro impegno nell’ambito dei progetti di umanizzazione della cura sviluppato nell’ambito delle attività del reparto. L’iniziativa, dal significativo titolo “Vivere in Coro” è curata dal responsabile terapeutico Dott.ssa Leda Carciofi e si terrà nella Sala della Resurrezione del Centro diocesano di pastorale giovanile, in Piazza Garibaldi, Spoleto. Direttore del coro Mauro Presazzi, al pianoforte il Maestro Angelo Silvio Rosati ed alla chitarra il dott. Angelo Marcucci.

Sostengono l’iniziativa l’associazione AMMI, Sezione di Spoleto ed il Comitato di Spoleto AUCC, Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro.

La cittadinanza è invitata ad intervenire

Luogo: Spoleto piazza Garibaldi